Da Rodriguez a Vlasic: come hanno giocato i protagonisti del Torino nelle gare di qualificazione agli Europei

Prosegue il cammino delle nazionali verso l’Europeo tedesco, in programma nella prossima estate. Diverse sono state le gare giocate in una domenica mozzafiato, che ha visto spiccare la sfida tra la Norvegia di Haaland e la Spagna, guidata da Alvaro Morata. In campo sono scese, però, anche altre selezioni che, seppur di minor livello, pian piano si avvicinano alla qualificazione. È il caso, per esempio, della Svizzera di Ricardo Rodriguez e della Croazia di Nikola Vlasic. Gli elvetici, con il capitano granata in campo 72 minuti, hanno rischiato di perdere una gara in modo clamoroso, in casa contro la Bielorussia, riuscendo a pareggiare solamente con due gol nel finale. Un punto d’oro, per come si era messa la partita, ma che rallenta la rincorsa in attesa che Israele recuperi le gare rinviate. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per la Croazia, che adesso rischia davvero di aver bisogno dei playoff per essere presente all’appuntamento in Germania. Il Galles si è imposto per 2-1 sulla nazionale allenata da Dalic, che ha lasciato in panchina Vlasic per 90 minuti.