Il bilancio dopo le soste nazionali sorride a Ivan Juric, che vuole proseguire il trend anche contro l’Inter

È iniziata la settimana che porta alla sfida di campionato contro l’Inter. Una partita molto difficile, se si pensa soprattutto che arrivi dopo la sconfitta subita nel derby contro la Juventus e che in mezzo ci sia stata una sosta che non ha permesso a Juric di lavorare con gli uomini al completo. Quando si parla di rientro dopo le soste nazionali, però, l’allenatore croato tende ad esaltarsi, e con lui anche i propri ragazzi. Sin da quando siede nella panchina granata, infatti, il bilancio delle gare giocate al rientro dalle soste nazionali è assolutamente in suo favore. I risultati, infatti, parlano di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, conditi da dati molto curiosi.

Torino, il bilancio dopo le soste

Delle 4 vittorie, arrivate tra la stagione 2021/2022 e quella in corso, tre vedono paradossalmente la Salernitana come avversaria. Nella prima stagione di Juric, infatti, due volte i granata hanno incontrato i campani dopo le pause. Nel settembre del 2021 finì 4-0, mentre dopo la sosta di marzo Belotti e compagni si imposero per 0-1. Nella stagione attuale, invece, è arrivata la grande vittoria targata Radonjic, nella sfida finita 0-3. Anche gli altri 3 punti, inoltre, sono datati 2022, con i granata che vinsero contro l’Udinese. Lo scorso anno non è andato nel migliore dei modi, con il Torino che ha pareggiato due partite e persa una. Se i pari hanno visto come avversarie squadre del calibro di Verona e Sassuolo, la sconfitta invece è arrivata contro il Napoli; e, curiosità, l’altra sconfitta, nel 2021/2022, è stata subita proprio contro gli azzurri. Il bilancio dunque parla di un Torino che spesso, se contro avversari simili, tende a dominare e al massimo pareggiare. Quando invece si hanno di fronte delle big, come il Napoli di Spalletti, si va incontro a un risultato negativo. Con l’Inter alle porte, dunque, è tutto da vedere.