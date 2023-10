Quelli contro la Juventus sono solo gli ultimi errori di una lunga serie: Milinkovic-Savic, adesso, non può più sbagliare

Quella della porta del Torino è una questione che ormai va avanti da diverso tempo. Da un lato c’è chi, tra i tifosi e non solo, attacca Milinkovic-Savic, considerato non all’altezza per i numerosi errori individuali di distrazione; dall’altro lato, invece, il portiere continua a essere ovviamente difeso all’interno della società, con Juric che non ha mai messo in dubbio la sua titolarità, reputandolo l’unico imprescindibile oltre a Buongiorno. La verità e le partite, però, dicono che molto spesso i granata hanno perso punti in campionato per degli svarioni del numero 32, che negli anni trascorsi sotto la Mole non ha mai dimostrato una grande crescita. Gli evidenti errori contro la Juventus, che hanno di fatto consegnato la vittoria nel derby ai bianconeri, sono solo gli ultimi di una lunga serie.

Milinkovic, in ballo il futuro

A questo punto della stagione, con un Gemello che freme ormai da tre annate, il portiere serbo non è più da considerare il titolare indiscusso. Già nel precampionato, quando l’ex Spal era infortunato, il classe 2000 ha dimostrato di poter essere in grado di difendere la porta, mettendosi in evidenza in alcune amichevoli. Ecco allora che, in questo blocco di partite che parte da quella contro l’Inter, Vanja non può più permettersi di sbagliare. Non solo in ballo il ruolo di numero 1, però, perché c’è anche da considerare il tema inerente al futuro. Con il contratto in scadenza nel 2026, se dovesse continuare a rendere in questo modo Juric e Vagnati potrebbero anche decidere di fiondarsi su un altro portiere, magari più esperto, che possa dare piene garanzie. Insomma, la pazienza è quasi terminata. Milinkovic-Savic, se vuole continuare ad essere il titolare, deve dimostrare qualcosa in campo.