Dopo aver giocato due partite da difensore, Adrien Tameze è pronto a riprendersi il posto in mezzo al campo contro l’Inter

È il momento della verità per il Torino, che dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus ha bisogno di rialzarsi e ritrovare la vittoria. Al rientro dalla sosta i granata ospiteranno l’Inter, non il più facile degli avversari, in quella che sarà una partita intrigante soprattutto dal punto di vista fisico. In questo senso, Ivan Juric ha bisogno di uomini in mezzo al campo, pronti e al meglio della condizione. Le ultime prestazioni dei centrocampisti, infatti, hanno sollevato diversi dubbi nella mente del tecnico, che contro i nerazzurri potrebbe proporre qualche cambio. Centrocampo a 2 o a 3 che sia, tra i candidati molto forti a partire titolare c’è sicuramente Adrien Tameze.

Tameze, duttilità ed efficacia

Il centrocampista camerunense, in questo momento, è il giocatore più utile alla causa nelle situazioni di emergenza. L’allenatore, infatti, lo ha prima schierato da trequartista, poi in quello che è il suo ruolo naturale e, infine, anche da difensore dopo gli infortuni di Buongiorno e Sazonov. L’ex Verona si è sempre mostrato molto efficace e utile alla causa in qualsiasi ruolo e situazione, non facendo rimpiangere del tutto gli assenti. Contro i ragazzi di Inzaghi, però, il numero 61 potrebbe tornare in mezzo al campo insieme a Ricci e, magari, anche a Ilic. Il serbo, infatti, non solo viene da un periodo non proprio positivo, ma in quell’occasione dovrà anche combattere con le fatiche provenienti dagli impegni europei con la propria nazionale. Per questo motivo, contro una mediana di assoluto livello come quella formata da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, Juric potrebbe affidarsi a Tameze.

Possibile il centrocampo a 3?

Non è da escludere nemmeno, come già accennato, un cambio di sistema da parte del tecnico, che ha avuto più di una settimana per analizzare ciò che non ha funzionato contro la Juventus. Nel derby, con i bianconeri schierati a 3 in mezzo al campo, Ilic e Ricci hanno sofferto molto l’inferiorità numerica; per evitare che questo si ripeta, allora, è possibile che l’allenatore proponga gli stessi due ragazzi con in mezzo proprio il camerunense, utile a fare da mediano e da diga. Un’opzione non ancora dichiarata ma possibile, che quasi certamente Juric farà vedere.