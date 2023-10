Erano stati 274 i minuti senza gol un anno fa, sono 274 quest’anno: il Toro non segna dalla sfida alla Roma

Nonostante l’arrivo in estate di un attaccante del calibro di Duvan Zapata, il Torino continua a faticare dal punto di vista offensivo. I 42 gol realizzati in 38 giornate durante la scorsa stagione avevano rappresentato un campanello di allarme per gli uomini di Juric, che si erano contraddistinti per un calcio di stampo difensivo. Anche nelle prime giornate della nuova annata, tuttavia, il Toro ha segnato poco (ad eccezione della sola trasferta di Salerno). Dal gol siglato dal colombiano contro la Roma i granata non sono più riusciti a gonfiare la rete e sono in astinenza da 274 minuti. Gli uomini di Juric avevano fatto lo stesso un anno fa: solo che adesso il “record” rischia di essere della squadra di questa stagione.

Quando il Torino non segnò per 274 minuti

Nella stagione 2022/2023, il Toro non era riuscito a segnare per un tempo effettivo che ha superato le tre gare da 90 minuti. Dalla rete di Vlasic messa a segno alla 5ª giornata contro il Lecce, al minuto 40′ del primo tempo, erano trascorsi ben 274 minuti prima che i granata la buttassero nuovamente dentro.

Archiviate le sconfitte contro l’Inter e contro il Sassuolo, il Torino di Juric era riuscito a segnare al Maradona al minuto 44′, seppur rimediando la terza sconfitta consecutiva all’8° turno di Serie A. I minuti, incredibile ma vero, coincidono alla perfezione con l’attuale annata. Zapata con la Roma l’ultimo a gonfiare la rete.