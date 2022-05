Belotti è fuori dalla top 10 dei giocatori che hanno giocato più partite nella stagione di Serie A 2021/2022

Dopo la fine della stagione, ogni club sta facendo i propri bilanci per capire cosa è andato bene e cosa invece no. In questi resoconti ovviamente rientrano anche i giocatori e proprio per quanto riguarda loro, tra le note più liete in casa Toro c’è senza alcuna ombra di dubbio Sasa Lukic. Giocatore che ha portato a casa un’ottima stagione sotto il segno della crescita e non a caso è stato il giocatore più utilizzato da Ivan Juric. Il secondo giocatore che è stato più usato dal Toro è stato un altro profilo che ha rimediato una stagione davvero molto importante, ovviamente si sta parlando di Gleison Bremer. Il terzo giocatore più usato da Juric invece è stato Wilfred Singo e poi a seguire ci sono Ricardo Rodriguez, Vanja Milinkovic-Savic e Josip Brekalo. Nella top 10 dei giocatori più utilizzati da Juric non c’è Andrea Belotti, a causa dei diversi infortuni che hanno colpito il capitano granata nella prima parte della stagione. Nonostante i diversi problemi fisici che hanno colpito Belotti, il Gallo si è dimostrato una pedina fondamentale nello scacchiere di Juric.

Milinkovic-Savic: 5° giocatore più utilizzato dal Toro

Una stranezza che si registra nella classifica dei giocatori più utilizzati dal Toro, nella stagione che si è conclusa da pochi giorni, è che il portiere compaia solo in quinta posizione quando nelle maggior parte delle squadre occupa il primo posto. Milinkovic-Savic si trova in quinta posizione per il semplice motivo che a causa di diversi errori da parte del portiere serbo a un certo punto della stagione Juric ha deciso di schierare Etrit Berisha che, nelle poche partite che ha avuto a disposizione, ha quasi sempre rimediato prestazioni positive. Anche se il Toro è indirizzato ad andare a pescare il portiere della prossima stagione dal mercato.