Non solo Rodriguez e Buongiorno: quello di oggi, per alcuni giocatori, potrebbe essere l’ultimo derby con la maglia del Toro

Il derby di ritorno, in questa stagione, arriva alla giornata numero 32. Mancano solo 7 partite alla fine del campionato. Tra giocatori in scadenza di contratto e mercato alle porte, per alcuni quello di oggi potrebbe essere l’ultimo derby. Doveroso utilizzare il condizionale, in quanto il Toro (società e allenatore compresi) è concentrato sulla stagione in corso. Buongiorno, uomo Toro e capitano spirituale, spera di essere convocato all’Europeo. In estate le offerte non mancheranno e potrebbe partire verso grandi palcoscenici. Il capitano ufficiale invece, Ricardo Rodriguez, è in scadenza di contratto. Anche per lui, potrebbe trattarsi dell’ultimo derby al Torino. La trattativa per il rinnovo, al momento, è bloccata. Dopo Empoli-Torino, lo svizzero ha detto: “Dobbiamo migliorare e ora dobbiamo pensare al derby. Noi stiamo bene, io credo in questo gruppo e possiamo fare bene contro la Juventus”.

Gli altri in scadenza

Ci sono altri due giocatori granata in scadenza a giugno 2024. Uno è Koffi Djidji, l’altro è Luca Gemello. Il primo, sotto la gestione Juric è diventato determinante ed essenziale. Gli infortuni però, hanno condizionato la sua stagione. Al momento è infatti ai box e non giocherà nel derby. A fine stagione, quasi certa la sua partenza a paramentro zero. Gemello invece, non trova spazio e il suo futuro è tutto da scrivere. Chiuso da Milinkovic-Savic, potrebbe anche rinnovare e poi andare in prestito. Non è da escludere il fatto che possa partire. Lovato, Masina, Okereke e Kabic sono in prestito. Se non saranno riscattati, questo sarà il loro primo e ultimo derby. Per Zapata invece, dopo Empoli, è scattato il rinnovo.

Gli uomini mercato

Per quanto riguarda gli altri, tutto è possibile. Per giocatori come Sanabria e Pellegri, potrebbero arrivare offerte in estate. Anche altri sono in bilico, come Ricci. Cercatissimo dalla Lazio in estate, fa gola a molte squadre. Stesso discorso può valere per Ilic. Gineitis e Bellanova invece, sono talenti appena sbocciati in granata e il Toro farà di tutto per non privarsene. Tanto dipenderà anche dall’allenatore che ci sarà e altre dinamiche.