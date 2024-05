Krisztofer Horvath sta giocando un ruolo da protagonista nel suo paese: l’Ungheria lo ha inserito tra i pre-convocati per gli Europei

11 gol e 7 assist in 32 partite. I numeri parlano chiaro per Krisztofer Horvath, che con la squadra del suo paese, il Kecskemet, sta disputando una stagione ad altissimi livelli. Il trequartista era stato prelevato dalla S.P.A.L. nel 2020 e il Torino lo aveva poi mandato in prestito in Ungheria, dove ora sembra aver trovato la quadra. Prima allo Szeged, in Serie B, poi al Debrecen. Nell’ultimo anno si è ufficialmente affermato tra i grandi, facendo la differenza nel campionato maggiore ungherese. Non a caso il commissario tecnico della Nazionale, Marco Rossi, lo ha inserito tra i pre-convocati per EURO2024. A meno di colpi di scena in lista, Horvath potrebbe seriamente disputare il suo primo Europeo tra i grandi.

Il futuro è granata

Negli ultimi tre anni il ragazzo ha giocato nel suo paese per crescere. Il Toro lo aveva girato al Kecskemet a gennaio del 2023, fino al termine della stagione. A giugno ha fatto ritorno all’ombra della Mole, ma la società ha pensato bene di rinnovare il prestito agli ungheresi per continuare a farlo crescere in un ambiente tranquillo. Intanto ha rinnovato anche il suo contratto fino al 2025, con opzione fino al 2026. Ora tornerà in granata con l’obbiettivo di convincere il nuovo allenatore a concedergli spazio.