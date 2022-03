Il Torino di Juric, in trasferta, ha raccolto solo 9 punti, uno in più della Salernitana, ultima in classifica

Il Torino si appresta ad affrontare il Bologna. Una partita complicata che i granata non potranno assolutamente sbagliare e nella quale andranno in cerca di un riscatto, dopo la sconfitta ottenuta contro il Cagliari. Anche se, nei match lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, la squadra guidata da Juric ha sempre faticato molto, riuscendo a collezionare solo 9 punti sui 33 ottenuti in totale fino ad oggi. I 9 punti in trasferta sono stati conquistati grazie alle due vittorie contro il Sassuolo e la Sampdoria e i 3 pareggi ottenuti sui campi di Venezia, Cagliari e Juve. Tutte le altre partite lontano dal capoluogo piemontese sono state sconfitte. Solo la Salernitana ha fatto peggio: ultima in classifica con 15 punti. La squadra campana lontano dalle mura di casa fino ad oggi è riuscita ad ottenere 8 punti. Solamente uno in meno rispetto alla squadra di Ivan Juric.

A Bologna alla ricerca di un’inversione di rotta

Oltre a voler tornare a vincere, i granata contro il Bologna andranno a caccia a tutti costi dei 3 punti per migliorare il loro bilancio lontano dalle mura di casa. I granata in trasferta faticano molto a trovare la via del gol. Il Toro, che ha segnato 7 reti su 12 partite, si affiderà sicuramente ad Andrea Belotti che ha trovato la via del gol sia contro Juventus che contro il Cagliari. In verità anche contro il Venezia, per poi vedersi annullare ingiustamente la rete. Sicuramente il numero 9 del Toro non vorrà fermarsi e cercherà di fare male anche al Bologna perché i granata dovranno assolutamente rialzare la testa cercando di tornare alla vittoria che manca dal 15 gennaio. Troppo tempo è passato. In più migliorare il rendimento lontano dallo stadio Olimpico Grande Torino deve essere un obiettivo della squadra di Juric.