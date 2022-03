Tre gol consecutivi in A, a Belotti, mancano dalla fine del 2020. Il Gallo si gioca l’azzurro, ma contro il Bologna fatica

Da quando Andrea Belotti è tornato in campo – superato l’infortunio – ha giocato 177 minuti. Ogni ottantotto minuti, in media, ha segnato un gol. Dopo due partite consecutive in cui ha esultato – Juventus e Cagliari – ora al Gallo serve un passo in più a Bologna, per tornare a segnare in tre gare consecutive di Serie A come non gli succede dal novembre 2020. Ci sarebbe già riuscito, sia chiaro, non fosse per la rete annullata cervelloticamente in Torino-Venezia. Ma per le cronache ufficiali questo non accade dallo scorso campionato: doppiette contro Atalanta e Cagliari, gol contro Sassuolo e Lazio, nell’avvio pirotecnico e drammatico dell’avventura di Marco Giampaolo in granata.

Sette partite, zero gol: lo score di Belotti dopo la tripletta con Miha

Aggiunge pepe alla vicenda il fatto che Belotti insegua il traguardo a Bologna. Ai rossoblù segnò il primo gol con la maglia del Toro – nel novembre 2015 – e poi il rigore della vittoria nella partita di ritorno di quella stagione, al Dall’Ara. Con Mihajlovic in panchina (quella del Toro, s’intende), Belotti segnò pure una tripletta, in un 5-1 che si perde nei ricordi. Da allora in avanti, il Gallo ha giocato sette partite contro il Bologna senza mai segnare un gol.

Per il Toro e per la Nazionale: è tutto in gioco

Per Belotti, questo è il momento dello sprint. E non solo perché il Torino si è riscoperto improvvisamente dipendente dai suoi gol, ma anche perché lui in pochi giorni si gioca la convocazione in Nazionale per i playoff che si giocheranno il 24 e il 29 marzo, decisivi per la qualificazione dell’Italia ai Mondiali in Qatar. Mancini ha visto con favore il ritorno brillante del Gallo, al quale serve confermarsi ancora per allontanare i concorrenti (Scamacca e Joao Pedro in primis). Sarà un’altra tappa cruciale, quella di fine mese. Del futuro si parlerà più avanti: sul rinnovo non si registrano né passi avanti né passi indietro. La permanenza al Torino rimane uno spiraglio sottile, ma la porta non è chiusa.