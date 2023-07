Djidji proseguirà le proprie terapie in Francia, le condizioni di Karamoh verranno rivalutate nei prossimi giorni

Ci sono quattro assenti nelle fila del Torino per l’amichevole contro la FeralpiSalò: Yann Karamoh, Nemanja Radonjic, Karol Linetty e Koffi Djidji. Il primo si è infortunato nel corso dell’allenamento di questa mattina: ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro che verrà valutato nei prossimi giorni. Radonjic si è invece fermato per via di un trauma elongativo al soleo sinistro, Linetty invece ha un trauma elogiativo al polpaccio della gamba sinistra. Infine Djidji, che aveva lasciato il ritiro negli scorsi giorni per svolgere degli accertamenti, proseguirà le proprie terapie in Francia e non tornerà a Pinzolo.