Pietro Pellegri si è sottoposto a esami strumentali dopo l’infortunio rimediato in Coppa Italia contro il Frosinone: escluse lesioni

La sfortuna non lascia in pace Pietro Pellegri. Anche nella gara di Coppa Italia contro il Frosinone, l’attaccante ex Monaco era stato costretto a lasciare il campo per dei problemi fisici. Il numero 11 era subentrato durante il primo tempo supplementare, per poi essere a sua volta sostituito al cambio campo. Una situazione a cui purtroppo Pellegri ci ha abituato nel corso della sua esperienza in granata e che sembra ripetersi ciclicamente. Ma nella sfortuna l’attaccante granata può tirare un sospiro di sollievo. Gli esami a cui si è sottoposto hanno infatti escluso lesioni.

Per il Sassuolo resta in dubbio

Nonostante gli esami abbiano scongiurato ulteriori problemi, Pellegri resta in dubbio per la gara contro il Sassuolo. Juric preferirebbe non forzare la mano a pochi giorni dal fastidio accusato dal classe 2001, che però potrebbe puntare ad andare in panchina. Il croato, con ogni probabilità, punterà ancora sulla coppia d’attacco formata da Zapata e Sanabria, ultimamente in crisi sotto il punto di vista realizzativo.

I numeri di Pellegri in stagione

L’avvio di stagione di Pellegri non è stato dei migliori. Eppure l’attaccante si era distinto in estate con la Nazionale Under21, andando a segno contro la Francia all’Europeo e mostrando un’ottima condizione fisica. Poi i guai fisici si sono ripresentati e dopo essere partito titolare a San Siro contro il Milan è pian piano sparito dai radar. I numeri parlano chiaro: 11 gare tra campionato e Coppa Italia, con un totale di soli 293 minuti giocati, in quella che almeno per il momento sembra essere l’ennesima stagione deludente.