Il ceco può tornare a giocare da braccetto dopo l’ottima prova contro il Frosinone: si eviterebbe l’adattamento di altri giocatori

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, i granata si concentrano sul prossimo turno di Serie A. Lunedì 6 novembre è in programma la gara contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, una squadra in crisi di risultati reduce da due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato. Ma una squadra che ha anche speso tanto dal punto di vista fisico nell’ultima gara di Coppa Italia, in cui ha passato il turno solo ai calci di rigore contro lo Spezia. Per l’occasione è pronto a candidarsi per un posto da titolare David Zima: il ceco è tornato contro il Frosinone dopo un infortunio piuttosto lungo, giocando una partita tutto sommato sufficiente. L’ex Slavia Praga è riuscito anche a rendersi decisivo in zona offensiva, realizzando il gol del momentaneo pareggio. Zima sarebbe l’uomo giusto, in questo momento, per tornare a giocare con una difesa di soli interpreti di ruolo.

Dalla Juventus al Lecce senza una difesa “vera”

Si perché Juric, contro Juventus, Inter e Lecce, è stato ripetutamente costretto ad adattare giocatori in difesa. Su tutti Adrien Tameze, che nonostante la forza degli avversari è sempre riuscito a fornire prestazioni più che sufficienti. Al Via del Mare è stato invece il turno di Vojvoda, schierato da Braccetto al fianco di Buongiorno e Rodriguez. Ora il recupero di Zima può essere la chiave per tornare a giocare con una difesa vera, senza sacrificare giocatori sì duttili, ma più esperti in altre zone di campo. Il tutto aspettando la crescita di Saba Sazonov e il recupero di Djidji, per porre fine a un’emergenza che si protrae ormai da mesi.