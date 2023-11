Il difensore ceco torna da titolare e segna il gol del pareggio: l’ultima volta il 22 luglio contro la FeralpiSalò

Il Torino ritrova David Zima. In un momento complicato per la difesa granata, Juric lo ha schierato da titolare nel match di Coppa Italia contro il Frosinone. Per il ceco si tratta della seconda apparizione dal primo minuto in stagione: il croato lo aveva messo in campo anche contro la FeralpiSalò, in una delle amichevoli precampionato. Nonostante l’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco, Zima è stato uno dei pochi interpreti a giocare una gara sufficiente nella disfatta contro i giallazzurri. Suo, infatti, è stato il gol che ha pareggiato la rete di Ibrahimovic, arrivato con un bel colpo di testa da calcio d’angolo. Poi cenni di affanno nei tempi supplementari, in cui è andato in difficoltà sul raddoppio di Reinier. Una prestazione tutto sommato sufficiente, se si pensa che il ceco ha giocato subito 120 minuti, senza possibilità di un reintegro graduale.

Può essere l’uomo in più in un momento difficile

Non sarebbe affatto strano se Zima cominciasse a giocare con una certa continuità. L’infortunio di Schuurs ha complicato e non poco i piani di Juric, che nelle ultime gare è stato costretto ad adattare sia Tameze che Vojvoda nei tre di difesa. Sazonov, poi, ha dimostrato di essere ancora piuttosto acerbo e non è pronto a fare il titolare. Ecco perché Zima può essere l’uomo in più in questo momento della stagione, in attesa del recupero di un giocatore importante come Djidji.