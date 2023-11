Tutti i risultati del Torino in Coppa Italia da quando Urbano Cairo è diventato il presidente del club: i numeri deludono

L’eliminazione del Torino contro il Frosinone è solo l’ultimo dei deludenti risultati conseguiti in Coppa Italia. Da quando urbano Cairo si è insediato come presidente del club, il 2 settembre dell’anno 2005, il Toro non è mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale. Un piazzamento che i granata hanno raggiunto nella stagione 2009-2010, (eliminati dalla Lazio), 2017-2018 (con il conseguente esonero di Sinisa Mihajlovic a causa della sconfitta contro la Juventus), 2019-2020 (eliminati dal Milan ai supplementari) e 2022-2023 (eliminati dalla Fiorentina). Ecco tutti gli altri piazzamenti del Torino in Coppa Italia sotto la gestione di Urbano Cairo.

Tutti i piazzamenti del Torino in Coppa Italia a partire dal 2005

Il 1° agosto del 2005 il Torino mancò l’iscrizione al campionato di Serie A (dunque anche alla Coppa Italia). Di conseguenza saranno considerati tutti i risultati a partire dall’edizione 2006-2007.

2006-2007 – Eliminazione al 2° turno: Crotone-Torino 2-1

2007-2008 – Eliminazione agli ottavi di finale: Torino-Roma 3-5 (risultato tra andata e ritorno)

2008-2009 – Eliminazione ai quarti di finale: Lazio-Torino 3-1

2009-2010 – Eliminazione al 3° turno: Livorno-Torino 2-0

2010-2011 – Eliminazione al 3° turno: Bari-Torino 3-1

2011-2012 – Eliminazione al 3° turno: Siena-Torino 1-0

2012-2013 – Eliminazione al 4° turno: Siena-Torino 2-0

2013-2014 – Eliminazione al 3° turno: Torino-Pescara 1-2

2014-2015 – Eliminazione agli ottavi di finale: Torino-Lazio 1-3

2015-2016 – Eliminazione agli ottavi di finale: Juventus-Torino 4-0

2016-2017 – Eliminazione agli ottavi di finale: Milan-Torino 2-1

2017-2018 – Eliminazione ai quarti di finale: Juventus-Torino 2-0

2018-2019 – Eliminazione agli ottavi di finale: Torino-Fiorentina 0-2

2019-2020 – Eliminazione ai quarti di finale: Milan-Torino 4-2

2020-2021 – Eliminazione agli ottavi di finale: Milan-Torino 5-4 (d.c.r)

2021-2022 – Eliminazione ai sedicesimi di finale: Sampdoria-Torino 2-1

2022-2023 – Eliminazione ai quarti di finale: Fiorentina-Torino 2-1

2023-2024 – Eliminazione ai sedicesimi di finale: Torino-Frosinone 1-2