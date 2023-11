Il centrocampista polacco ha ritrovato minuti dopo un inizio di stagione piuttosto altalenante: ora può avere continuità

Ivan Juric rispolvera Karol Linetty. Il centrocampista polacco, viste anche le prestazioni non all’altezza di Ilic, ha ritrovato minuti importanti dopo essere finito in fondo alle gerarchie dell’allenatore. L’ex Sampdoria, dopo le gare contro Cagliari e Milan, ha trovato sempre meno spazio in mediana ed è finito in panchina tra fine settembre e inizio ottobre. Poi qualcosa nella mente del tecnico è cambiato: le sconfitte contro la Lazio e la Juventus e il pareggio contro il Verona hanno scaturito una rivoluzione tra i tatticismi granata. Juric ha poi deciso di cambiare modulo, adottando un centrocampo a 5, in cui il polacco è tornato a essere protagonista.

Buoni segnali contro Lecce e Frosinone

Al Via del Mare probabilmente la sua miglior prestazione. Linetty è stato infatti un ottimo interprete in fase di interdizione, pur sbagliando qualcosa quando si è trattato di costruire gioco. Per il resto ha recuperato un gran numero di palloni e non ha mai esitato a intervenire in modo deciso quando necessario. Contro il Lecce è stato protagonista di 10 contrasti, di cui 5 vinti, e ha commesso 4 falli che gli hanno causato l’ammonizione. Un atteggiamento comunque positivo, che testimonia una cattiveria agonistica che molto spesso è mancata in questo avvio di stagione. Buona anche la prova in Coppa Italia contro il Frosinone, in cui ha dato avvio a un buon numero di azioni pericolose. Il numero 77 si è distinto in un reparto che da tempo non mantiene le aspettative. In questo momento è l’uomo più in forma in mediana, forse la giusta soluzione per provare a dare una scossa.