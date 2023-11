Gli esterni del Toro faticano ad ingranare e ad incidere: questo è un problema, tra i tanti, della squadra di Juric

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, quella del Torino si conferma una stagione partita male. Tanti, troppi i problemi per la squadra di Juric, sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista mentale. Uno dei problemi, tra i tanti, è quello legato agli esterni granata. I giocatori in questione stanno facendo fatica ad ingranare e ad incidere. Soprattutto se si gioca con due punte, i cross devono arrivare e gli inserimenti ci devono essere. Per adesso Bellanova, Lazaro, Vojvoda e Soppy stanno deludendo. Va anche detto che giocare senza un mancino sulla fascia sinistra, non è una cosa proprio normale e che facilita le giocate. Ogni volta che arrivi sul fondo, se devi sterzare e crossare con il destro, perdi un tempo di gioco e la difesa avversaria si posiziona meglio.

I numeri degli esterni

Finora quelli che hanno giocato di più sono Raoul Bellanova (a destra) e Valentino Lazaro (a sinistra). Per Bellanova già 12 presenze in stagione: 0 gol, 1 assist e 3 cartellini gialli. Per Lazaro invece le presenze sono 10: 0 gol, 0 assist e 1 cartellino giallo. Ci sono poi Mergim Vojvoda e Brandon Soppy. Il kosovaro ha totalizzato 8 presenze: 1 gol, 1 assist e 1 cartellino giallo. Soppy invece ha giocato solo 3 partite, 1 da titolare, e poi si è infortunato. Si può e si deve fare di più.