La situazione del Torino, in attacco, è preoccupante: pochissimi gol segnati e i numeri sono impietosi per il reparto

Juric vuole andare avanti, voltare pagina dopo l’eliminazione in Coppa Italia. L’allenatore continua a dire che manca qualità e bisogna migliorare negli ultimi passaggi. In questo inizio di stagione si è visto davvero poco di buono, oltre sul piano dei risultati, su quello del gioco. La situazione, soprattutto in attacco, è preoccupante. I numeri sono impietosi e il Toro non fa gol con i suoi attaccanti. Anche nelle ultime due partite, dopo 4 partite senza gol, i due gol sono arrivati da due difensori, Zima e Buongiorno. Il bel gioco di Juric, aggressivo, dinamico e offensivo quest’anno si vede molto poco. Tra giocatori non in forma e poca lucidità nelle scelte, diventa difficile fare gol.

I numeri dell’attacco

Tra tutti gli attacanti del Toro, solo Zapata e Radonjic hanno trovato il gol. Sono ancora a secco Sanabria, Pellegri, Karamoh, Seck e Vlasic. Zapata si è sbloccato contro la Roma, poi non ha più fatto centro. Radonjic invece ha deciso le partite contro Genoa e Salernitana, ma adesso non gioca più: è diventato un mistero. Tutti gli altri, non hanno mai segnato tra campionato, Coppa Italia e amichevoli estive. Numeri che non lasciano spazio a interpretazioni: è un reparto in crisi e basta. La Coppa Italia poteva essere una buona occasione per svoltare la situazione, invece le cose si sono messe ancora peggio. La stagione è ancora lunga e le partite sono tante, ma bisogna iniziare ad ingranare. Lo scontento e la delusione tra i tifosi sono evidenti.