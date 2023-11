Nemanja Radonjic è il capocannoniere del Torino, ma non sta più giocando: il suo caso al Toro diventa sempre di più un mistero

C’è un caso ben evidente in casa Toro, che sta diventando un mistero. Nemanja Radonjic, nonostante sia il capocannoniere della squadra, non sta più giocando. Evidentemente i suoi comportamenti in partita, in allenamento e nello spogliatoio non sono piaciuti a Juric. Peccato però che tra tutti gli attaccanti, fosse quello più in forma. Solo Zapata ha segnato (1 gol contro la Roma): Sanabria, Pellegri, Karamoh, Seck e Vlasic tra campionato, Coppa Italia e amichevoli estive hanno fatto 0 gol. Vista la situazione in cui si trova il Toro, i granata possono davvero farne a meno? Non basta solo essere forti, bisogna anche avere la testa, ma questa “punizione” sta andando per le lunghe. Nemmeno nella sconfitta in Coppa Italia il serbo con il 10 sulle spalle ha trovato spazio. Juric è passato dal 3-4-2-1 al 3-5-2/3-4-1-2 e lui è l’unico attaccante che non è stato ancora provato nel nuovo modulo.

Radonjic: fantasia e discontinuità

Nella carriera del giocatore classe 1996 è sempre mancata la continuità. I suoi lampi di genio però, possono risolvere le gare, come successo contro il Genoa. Anche contro la Salernitana è stato assoluto protagonista in campo. L’allenatore croato, dopo lo 0-0 contro il Verona, si è stufato di questi alti e bassi e dei suoi comportamenti. Tra Juventus, Inter, Lecce e Frosinone zero minuti in campo per lui. Il giocatore adesso si affida alla persistenza. Deve riconquistare al più presto la fiducia di Juric, perché il Toro ha bisogno di lui. Juric, al momento, risponde solo dicendo: “Faccio scelte diverse adesso”.