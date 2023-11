Il centrocampista serbo non ha preso parte nemmeno alla gara contro il Frosinone: poi la curiosa storia sui social

Prosegue il momento buio di Nemanja Radonjic. Il serbo, dopo essere stato protagonista di un ottimo avvio di campionato, non ha visto più il campo dal Derby della Mole. Contro la Juventus non è stato convocato, mentre nelle ultime tre gare è rimasto tutto il tempo in panchina. Stessa situazione in Coppa Italia, torneo in cui solitamente si concede spazio a chi ne ha avuto meno in Serie A. Il serbo è diventato un vero e proprio caso e ora sulle storie dell’ex Marsiglia è apparsa una foto criptica: “persistence”. Che tradotto in italiano vuol dire “persistenza”. Forse un auto incitamento a non mollare nonostante la situazione difficile? A voi le interpretazioni.