Altra buona prova da parte del giovane lituano Gvidas Gineitis: in questo momento Juric preferisce lui a Ivan Ilic

Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia, Gvidas Gineitis ha disputato un’altra ottima gara. In questo momento, Ivan Juric preferisce lui a Ivan Ilic in mezzo al campo. Una scelta coraggiosa quella di schierare dal primo minuto, in due partite importanti, il giovane centrocampista classe 2004. Non solo tanti passaggi e buone geometrie, ma anche tanta fase difensiva per lui. Inoltre è abile a battere i calci piazzati con il suo mancino e lo conferma l’assist di ieri a Zima su corner. Lui e Linetty sono in forma e stanno facendo bene. Chiusi da Ricci, Ilic e Tameze, non avevano avuto molto spazio, ma ora con il centrocampo a 3 possono dire la loro. Il lituano è un giocatore su cui fare affidamento, anche per il futuro.

Un talento cresciuto in casa

Durante la scorsa stagione, dopo la pausa per i Mondiali in Qatar, Gineitis è stato definitivamente promosso in Prima Squadra. Il Toro lo aveva preso a gennaio del 2022 dalla Spal, per inserirlo in Primavera. Prima con Coppitelli e poi con Scurto, il giocatore è cresciuto, attirando l’attenzione di Juric. L’allenatore croato lo aveva già schierato dal primo minuto lo scorso anno, contro Roma e Milan. Poi il giocatore ha fatto molto bene in ritiro a Pinzolo, dimostrandosi sul pezzo. Anche in Nazionale sta dimostrando di essere pronto: per lui è arrivato il momento di brillare.