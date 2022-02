Nei pressi dello stadio e del Filadelfia alcuni tifosi hanno affisso delle foto di Belotti nella speranza di convincere il Gallo a rinnovare

Nella serata di ieri, giovedì 10 febbraio, nei dintorni dello stadio Olimpico Grande Torino e del Filadelfia sono comparse delle foto che ritraggono il Gallo in diversi momenti ed episodi. Come per esempio l’immagine del giocatore mentre esulta facendo la cresta, o quella dove tiene in braccio un bambino che emula la sua esultanza. Questa è l’ultima iniziativa messa in atto da alcuni tifosi del Toro che in questo modo hanno voluto dare una dimostrazione di affetto nei confronti del proprio capitano, con la speranza che il Gallo possa rinnovare il suo contratto con il Toro, come ha fatto diversi giorni fa Bremer. Per il momento Belotti non si è voluto esprimere riguardo al suo futuro. Adesso è concentrato a tornare in campo dopo un lungo stop a causa di un brutto infortunio che lo ha costretto ai box per diversi mesi. A breve scopriremo se questo gesto di riconoscenza nei suoi confronti e le parole del d.t. granata Davide Vagnati, che ha invitato Belotti a riflettere bene prima di lasciare il Toro, hanno smosso qualcosa. Magari qualche emozione che ha convinto il Gallo a prendere una decisione in merito al suo futuro. Intanto Belotti già contro il Venezia dovrebbe essere convocato.