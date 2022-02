Dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 11 febbraio, verranno messi in vendita i biglietti per il settore ospiti per Juventus-Torino

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale il Toro ha reso noto che a partire dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 11 febbraio, si potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti per la partita Juventus-Torino in programma venerdì 18 febbraio alle 20:45. Il prezzo del tagliando sarà di € 45,00 + commissioni web. La vendita è riservata ai possessori di Fidelity Card Cuore Granata. I biglietti si possono acquistare direttamente dal sito web della Juventus. I posti disponibili per gli ospiti saranno 508 (pari al 50% della capienza del settore).