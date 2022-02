Con Mandragora e Lukic squalificati, Pobega contro il Venezia si riprende il posto da titolare nel centrocampo del Torino

Senza Rolando Mandragora e Sasa Lukic, che dovranno scontare un turno di squalifica, Ivan Juric rispolvera dal primo minuto Tommaso Pobega: per il numero 4 sarà la prima volta da titolare nel nuovo anno. Il centrocampista di proprietà del Milan è stato uno dei trascinatori del Torino nella prima parte di stagione con una serie di ottime prestazioni arricchite anche da 4 gol (per lui è arrivata anche una convocazione da parte del ct Roberto Mancini), nelle ultime partite, complice anche la crescita continua di Mandragora, ha invece trovato meno spazio ma, con il derby alle porte, la partita contro il Venezia può essere per lui una grande occasione.

Pobega: l’ultima partita da titolare a San Siro contro l’Inter

Per ritrovare l’ultima partita in cui Pobega è sceso in campo dal 1’minuto bisogna tornare indietro al 22 dicembre 2021, quando il Toro affrontava l’Inter a San Siro. In quell’occasione i granata uscirono dal campo sconfitti e Pobega il quel match non fece bene. Probabilmente contro i neroazzurri registrò una delle sue prestazioni più deludenti con addosso la maglia del Toro. Contro la squadra guidata da Simone Inzaghi Pobega non riuscì a sfornare una delle sue ottime prestazioni, come aveva abituato tutti, e i granata contro l’Inter in mezzo al campo patirono e non poco. Poi il centrocampista ex Spezia fu sostituito a gara in corso per fare spazio a Mandragora che riuscì a fare un po’ meglio. Ora però non c’è spazio per i ricordi. Bisogna pensare solamente al presente e Pobega ha già messo nel mirino il Venezia sapendo che la sfida contro i veneti non sarà semplice perché la squadra dell’ex granata Paolo Zanetti andrà a caccia di punti salvezza, mentre il Toro vorrà assolutamente riscattarsi dopo la sconfitta rimediata contro l’Udinese. Pobega, che ha sempre dimostrato grande abnegazione per la causa, non vorrà mancare di grinta e concentrazione e vorrà godersi appieno il suo ritorno da titolare che mancava da ormai diverso, forse troppo, tempo.