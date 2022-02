L’allenatore del Torino, Federico Coppitelli, ha commentato la partita che il Torino ha pareggiato, 2-2, sul campo della capolista Roma

Soddisfatto per la prestazione ma non per il risultato, Federico Coppitelli: “Abbiamo fatto una grande partita costruendo le occasioni migliori nei novanta minuti. Loro sono una squadra molto forte e ben organizzata, c’è grande soddisfazione anche se rimane qualche rammarico per il risultato finale: potevamo gestire meglio alcune situazioni”. Poi sul cambio di sistema di gioco: “Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo cercando di mantenere intatti i nostri principi, giocare con tre difensori è una soluzione che potremo utilizzare anche più avanti. Mercoledì affrontiamo il Milan e dovremo cercare di arrivare con la giusta condizione fisica e mentale nonostante il poco tempo a disposizione”, ha concluso.