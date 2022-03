Gli ex di Torino-Inter / Ansaldi e Juric e le loro avventure poco fortunate da un lato e Darmian e D’Ambrosio ai tempi d’oro dall’altro

Tutto pronto o quasi per il ritorno in campo del Torino di Juric, che domenica affronterà l’Inter di Inzaghi. Per l’occasione ci saranno diversi ritorni al passato su entrambi i fronti. Entrambe le squadre vantano infatti più giocatori dal passato tinto dei colori della maglia avversaria. Per loro diventerà perciò un match diverso dagli altri, ricco di emozioni e di ricordi più o meno felici.

Torino, Ansaldi e Juric dal passato nerazzurro

Sul fronte granata sono due i membri dell’organico che vantano una parentesi in nerazzurro in carriera. Primo fra tutti Cristian Ansaldi, acquistato dall’Inter nel 2016 e rimasto nel capoluogo lombardo solo per una stagione prima di passare sotto la Mole. Un esordio sfortunato per l’argentino, inserito al posto di D’Ambrosio in Europa League contro lo Sparta Praga (3-1 a favore dei granata) che ha anticipato quello in campionato (stesso epilogo contro la Roma). Con ventisei presenze totali, contornate da tre assist e nessuna rete, si è conclusa la sua avventura. Più sfortunata è stata quella di Juric, collaboratore tecnico di Gasperini nei famosi settantatre giorni in nerazzurro nel 2011. L’assenza di vittorie oltre alle divergenze tecniche, ha portato ad un addio anticipato tra le parti.

Inter, gli esterni sono ex granata: D’Ambrosio e Darmian

Dall’altra parte invece, l’Inter ha puntato sugli esterni degli ultimi tempi d’oro del Torino: D’Ambrosio e Darmian. Entrambi arrivati con il Toro in Serie B, si sono vissuti l’ascesa fino all’Europa League, con il primo che però ha abbandonato la nave anticipatamente. È infatti andato via al termine della conquista del settimo posto nel 2014, con 123 presenze, 10 gol e 8 assist. Darmian ha invece partecipato all’ascesa, realizzando i due gol rimasti impressi nella memoria di tutti contro l’Athletic Bilbao in Europa League e nell’ultimo derby vinto dai granata nello stesso anno. Ha chiuso con 151 presenze, contornate da 6 gol e 11 assist, passando poi allo United per tre anni.