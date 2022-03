Contro il miglior attacco della Serie A è uno stress test per la difesa del Torino: Juric conferma i quattro di Bologna

Per la difesa del Torino poteva esserci un momento migliore per affrontare l’Inter: a febbraio, quando i nerazzurri hanno segnato solo due gol in un filotto di quattro partite (Milan, Napoli, Sassuolo e Genoa). E invece la partita tra granata e nerazzurri arriva dopo due sfide in cui la squadra di Inzaghi ha ritrovato identità e gol: i cinque alla Salernitana e quello, vincente e amaro, di Anfield. Il miglior attacco della Serie A – 60 gol, quasi il doppio del Toro – arriverà all’Olimpico dopo aver riscoperto l’incisività di Lautaro e beneficiando del turno di riposo concesso da Inzaghi a Dzeko, risparmiato a Liverpool. Sommando tutto questo, si capisce che, quello di domenica, sarà un bel test per Bremer, Berisha e tutto il pacchetto arretrato.

Juric conferma la difesa di Bologna (Berisha compreso)

“Subiamo poco ma poi prendiamo gol”. Juric sintetizzava così, alla vigilia del Bologna, il momento della sua squadra in fase difensiva. Il Toro veniva da sette reti incassate in quattro partite. Al “Dall’Ara”, è arrivato un clean sheet che sa di boccata d’ossigeno, anche se ad esso non è corrisposto un maggiore cinismo sottorete. Contro l’Inter, la retroguardia che ha giocato in Emilia va verso la conferma in blocco. Bremer saldo al centro, poi Djidji e Rodriguez a fare i braccetti. Tutti davanti a Berisha, che giocherà la sua seconda partita di Serie A in stagione, sostituendo Milinkovic-Savic, il quale potrebbe comunque recuperare dall’infortunio per sedersi in panchina.

Il precedente del derby

Compattezza e solidità nei duelli sono i concetti sui quali il Torino insiste fin da quando c’è Juric. Qualcosa si era incrinato, prima dell’ultima trasferta, anche a causa di qualche calo di concentrazione. A confortare il tecnico c’è il precedente del derby contro la Juventus: in un palcoscenico di alto livello i granata hanno concesso pochissimo proprio mantenendo alta l’intensità per novanta minuti. Ecco, contro l’attacco dell’Inter servirà una prestazione così.