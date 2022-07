Singo ha rilasciato delle dichiarazioni durante il ritiro a Bad Leonfelden. L’ivoriano ha parlato di Juric, della prima amichevole e non solo

Il Toro continua a lavorare duramente a Bad Leonfelden in vista della prossima stagione. A proposito del lavoro che i granata stanno svolgendo in terra austriaca, ma non solo, ne ha parlato Wilfred Singo ai microfoni di Torino Channel. Il terzino granata ha dichiarato: “Fisicamente mi sento bene, sono contento di essere qui. Preferisco essere qua rispetto che a Torino perché a Torino fa caldo qua è bello. Anche Bayeye parla il francese quindi parliamo insieme a Adopo, Seck e Djidji. Bayeye è molto serio e simpatico. Dopo l’operazione sono andato in Costa d’Avorio, ho rivisto la mia famiglia che mi ha dato una forza incredibile, quindi sono tornato a Torino con forza e determinazione. Qui in ritiro mangio un po’ di riso, che è diverso rispetto a quello della Costa d’Avorio ma è buono, un po’ di verdura e della carne. L’alimentazione è importante per un giocatore. In Costa d’Avorio ho incontrato l’ambasciatore che era sorpreso di avermi visto e gli ho portato delle maglie del Toro come regalo.”

Singo: ”Penso che quest’anno dovrò fare ancora di più”

Singo ha poi proseguito l’intervista dicendo: “Gli allenamenti con Juric sono sempre duri, ma dobbiamo lavorare così. Contro l’Eintracht Francoforte è stata una partita un po’ difficile con un avversario duro. Abbiamo fatto due settimane di lavoro, adesso mi sento bene, mi sento meglio. Non credevo di diventare un elemento portante della rosa del Toro, ma questo è stato un lavoro personale. Quest’anno dovrò fare ancora di più. Devo lavorare molto sui cross e un po’ sulla fisicità mentre come caratteristiche sento mie la velocità e un po’ la tecnica. Ho parlato con Juric che mi ha detto che questa stagione devo fare molto meglio, devo lavorare di più e devo fare almeno 5/6 gol.”