Il Toro di Juric si appresta ad affrontare nel tardo pomeriggio il Mlada Boleslav a Perg, per i granata sarà la seconda amichevole

Per il Toro oggi, martedì 19 luglio, è in programma alle ore 18:00 a Perg la seconda amichevole pre-campionato, dopo quella che la squadra di Ivan Juric ha disputato contro l’Eintracht Francoforte. I granata affronteranno il Mlada Boleslav, squadra che milita nel massimo campionato ceco. La squadra blu e azzurra che nella scorsa stagione è arrivata al 7^ posto in classifica e che è più avanti nella preparazione, dato che il Mlada Boleslav comincerà la stagione 2022/2023 il 30 luglio. I granata dunque, si trasferiranno da Bad Leonfelden a Perg per disputare un’amichevole molto importante nella quale il Toro andrà alla ricerca di un risultato differente rispetto a quello ottenuto nella prima amichevole della nuova stagione. Da segnalare che Juric, a differenza di quanto avvenuto contro l’Eintracht Francoforte, avrà di nuovo a disposizione: Mergim Vojvoda, Demba Seck e Simone Verdi. Dunque, per concludere, quella di oggi sarà una giornata molto importante per i granata.