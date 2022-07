Bremer è vicino a trasferirsi dal Toro alla Juve: sono tanti i giocatori che negli anni scorsi sono passati da una sponda del Po all’altra

Tra i salotti del calciomercato e non solo, continua a tenere banco principalmente un tema ovvero il futuro di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, reduce da una grande stagione dove ha raccolto numeri davvero straordinari, è conteso da Inter e Juve. Il club bianconero, dopo aver ceduto al Bayern Monaco Matthijs De Ligt, è piombato sul giocatore ex Atletico Mineiro, riuscendo a superare clamorosamente la concorrenza dei neroazzurri. Bremer dunque, è senza alcuna ombra di dubbio molto vicino a passare dal Toro alla Juve. Trasferimenti che praticamente sempre, quando sono capitati in passato, i tifosi granata hanno fatto molta fatica a digerire. L’ultimo giocatore che in ordine temporale è passato dal club granata a quello bianconero è stato nel 2013 Angelo Ogbonna per 15 milioni di euro. Il difensore classe 1988 arrivò in bianconero dopo aver indossato la maglia del Toro dal 2008 al 2013, dopo che in granata aveva anche indossato in diverse occasioni la fascia di capitano. A distanza di nove anni fa la storia sembra essere pronta a ripetersi. Sempre con un difensore come protagonista, sempre il passaggio dal Toro alla Juve e sempre un giocatore che in granata ha anche indossato la fascia di capitano.

Balzaretti e Pessotto: altri due esempi di giocatori passati dal granata al bianconero

Ma Ogbonna, ovviamente, non è stato l’unico caso di un giocatore che è passato da una sponda del Po all’altra. Non si può non citare per esempio il trasferimento di Federico Balzaretti avvenuto nel 2005 quando il difensore cresciuto nelle giovanili granata, dopo il fallimento del Toro, da svincolato si trasferì proprio alla Juve dove vi rimase fino al 2007. Una scelta che i tifosi del Toro non hanno mai perdonato a Balzaretti. L’ex difensore, quando è tornato ad affrontare il Toro nel capoluogo piemontese, è sempre stato accolto con i fischi e anche quando è tornato nello stadio dei granata da opinionista televisivo non gli è andata tanto meglio. Un’altra persona che i tifosi del Toro non hanno mai perdonato è Gianluca Pessotto. Il giocatore nel 1995 passò dal Toro alla Juve dopo aver collezionato in granata 32 presenze, riuscendo anche a segnare un gol. Pessotto vestì la maglia dei bianconeri fino al 2006, quando decise di appendere gli scarpini al chiodo. Nel 1994 è toccato a Luca Fusi, invece, passare dal Toro alla Juve.

Serena: dal Toro alla Juve con lo zampino dell’Inter

Infine, un altro esempio di un giocatore passato dal vestire la maglia granata a quella dei rivali è quello di Aldo Serena. L’ex attaccante italiano nel 1985, dopo una parentesi in prestito al Toro, fu ceduto dall’Inter proprio alla Juve. Insomma, sono tanti gli esempi di giocatori passati dal Toro alla Juve anche se per par condicio bisogna dire che sono stati anche tanti i giocatori che dalla Juve sono passati al Toro, come Guglielmo Gabetto, Fabio Quagliarella e Tomas Rincon, per fare qualche nome. E presto anche il nome di Bremer potrebbe finire nella lunga lista dei giocatori che rientrano nei trasferimenti sull’asse Toro e Juve.