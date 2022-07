Bremer ha tolto il “mi piace” al post nel quale si vede una caricatura del difensore brasiliano con addosso la maglia dell’Inter

Il futuro di Gleison Bremer rimane una grossa incognita, con l’Inter che mantiene vivi i contatti con il Toro per cercare di trovare il prima possibile un accordo e con la Juve che rimane molto vigile sulla situazione, aspettando di inserirsi al momento giusto nella corsa per il difensore brasiliano. Intanto, nell’attesa che vi siano sviluppi nella situazione attorno a Bremer, arriva un indizio social direttamente dal giocatore ex Atletico Mineiro. Infatti su Instagram Bremer ha tolto il “like” ad un post pubblicato qualche giorno fa dal profilo Instagram “Caricaturella” nel quale si vede una caricatura del difensore brasiliano con addosso la maglia dell’Inter. Un segnale che ovviamente non è passato inosservato. Molto probabilmente rappresenta un indizio di mercato e potrebbe significare che l’inserimento della Juve nella trattativa potrebbe diventare una pista concreta.