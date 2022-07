Il Torino ha comunicato che da oggi sono in vendita gli abbonamenti per la stagione 2022/2023: tre fasi e una prelazione per gli abbonati 2019/2020

Si apre oggi la campagna abbonamenti del Torino, due anni dopo l’ultima volta. Prezzo speciale per chi era abbonato nel 2019/2020 ma solo se l’abbonamento sarà rinnovato in fase di prelazione. Ci saranno tre fasi: la prima dal 18 al 28 luglio con prelazione sul proprio posto, la seconda il 29 e il 30 luglio sempre dedicata alla prelazione ma col cambio posto, una terza (la vendita libera) dal 1 agosto.

I prezzi dell’abbonamento 2022/2023 in prelazione

Chi era già abbonato nel 2019/2020 potrà rinnovare la Curva Maratona con 220 euro, la Primavera con 200. Ecco tutti i prezzi:

Curva Maratona 220,00 € (ridotto donna 180,00 € ridotto Under 16 150,00 € 105,00 €)

Curva Primavera 200,00 € (ridotto donna 160,00 €, ridotto Under 16 130,00 € ridotto Under 10 90,00 €)

Distinti Granata 340,00 € (ridotto donna 250,00 €, ridotto Under 16 170,00 €, ridotto Under 10 120,00 €)

Tribuna Granata 390,00 € (ridotto donna 290,00 €, ridotto Under 16 190,00 €, ridotto Under 10 140,00 €)

Poltroncine Granata 750,00 € (ridotto donna 590,00 €, ridotto Under 16 430,00 €, ridotto Under 10 300,00 €

Tribuna Grande Torino 2200,00 € (ridotto donna 1600,00 €, ridotto Under 16 1100,00 €, ridotto Under 10 770,00 €)

I prezzi dell’abbonamento 2022/2023 della vendita libera

Chi invece non era abbonato nel 2019/2020, potrà acquistare il suo abbonamento a partire dal 1 agosto, quando partirà la vendita libera. Ecco i prezzi:

Curva Maratona 250,00 € (ridotto donna 210,00 €, ridotto Under 16 180,00 €, ridotto Under 10 130,00 €)

Curva Primavera 230,00 € (ridotto donna 190,00 €, ridotto Under 16 160,00 €, ridotto Under 10 110,00 €)

Distinti Granata 380,00 € (ridotto donna 290,00 €, ridotto Under 16 200,00 €, ridotto Under 10 140,00 €)

Tribuna Granata 450,00 € (ridotto donna 340,00 €, ridotto Under 16 230,00 €, ridotto Under 10 160,00 €)

Poltroncine Granata 800,00 € (ridotto donna 620,00 €, ridotto Under 16 460,00 €, ridotto Under 10 330,00 €)

Tribuna Grande Torino 2400,00 € (ridotto donna 1800,00 €, ridotto Under 16 1200,00 €, ridotto Under 10 840,00 €).