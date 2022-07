Il calendario completo delle amichevoli estive del Torino in vista della preparazione estiva: si apre con l’Eintracht Francoforte

Tutto pronto o quasi per il ritiro estivo del Torino, che lunedì 11 luglio partirà per la località austriaca Bad Leonfelden e si sposterà poi a Waidring dal 22. Nonostante il roster ancora incompleto, Juric è pronto a mettere alla prova chi ha a disposizione per preparare al meglio la stagione che attende i suoi. Il tempo è poco ma il lavoro da fare è davvero tanto: sono infatti ben cinque le amichevoli che il Torino ha in programma nel corso di questo periodo lontano dalla Mole. La prima sarà anche quellal più prestigiosa, contro l’Eintracht Francoforte, prevista per il 15 luglio. Quattro giorni dopo è il turno del Mlada Boleslav, mentre il 23 tocca al club emiro Al Wadha. Il 27 i granata affronteranno l’Apollon Limassol e chiuderanno il tour de force con il Nizza il 30 luglio.

Toro, il calendario completo delle amichevoli estive

Venerdì 15 luglio ore 14.30

Torino-Eintracht Francoforte a Bad Wimsbach

Martedì 19 luglio ore 18.00

Mlada Boleslav-Torino a Perg

Sabato 23 luglio ore 17.00

Torino-Al Wadha a Taxham

Mercoledì 27 luglio ore 18.00

Apollon Limassol-Torino a Serkirchen

Sabato 30 luglio ore 19.00

Nizza-Torino a Nizza