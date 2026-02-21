Il difensore del Torino Ismajli si è allenato con il gruppo nella giornata di venerdì e sarà quasi certamente convocato per il Genoa

Si era fermato a Como, a inizio partita, per un infortunio ai flessori che lo ha tenuto fuori quasi un mese. Ieri Ismajli è tornato ad allenarsi con i compagni, così come Anjorin, quest’ultimo fermo dalla vigilia della sfida col Bologna. Entrambi vanno verso la convocazione per la sfida di Marassi di domani. Ai box ancora Adams, mentre Baroni giovedì aveva ritrovato Obrador.