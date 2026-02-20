La partita contro il Genoa è fondamentale per la lotta salvezza, per questo la società granata ha anticipato il ritiro

Il Torino è in ritiro. Da questa sera. La società granata ha infatti deciso di anticipare il consueto ritiro prepartita per trovare la massima concentrazione per una partita fondamentale per la corsa alla salvezza: Zapata e compagni non possono permettersi passi falsi per non rischiare di complicare ulteriormente il finale di stagione.

Domani, dopo l’allenamento do rifinitura al Filadelfia, la squadra partirà per Genova dove domenica sarà poi impegnata contro il Genoa alle ore 12.30.