Toro.it

La partita contro il Genoa è fondamentale per la lotta salvezza, per questo la società granata ha anticipato il ritiro

Il Torino è in ritiro. Da questa sera. La società granata ha infatti deciso di anticipare il consueto ritiro prepartita per trovare la massima concentrazione per una partita fondamentale per la corsa alla salvezza: Zapata e compagni non possono permettersi passi falsi per non rischiare di complicare ulteriormente il finale di stagione.

Domani, dopo l’allenamento do rifinitura al Filadelfia, la squadra partirà per Genova dove domenica sarà poi impegnata contro il Genoa alle ore 12.30.

Marco Baroni, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 20-02-2026

Iscriviti
Notificami
4 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Berggreen
Berggreen
1 giorno fa

I vari santuari Mariani,non vi saranno utili… seguite il consiglio di bogaboga77 almeno non farete soffrire i bimbi che ancora vi guardano e ai grandi, eviterete il voltastomaco ,a parte Jones che per lavoro fa l’assaggiatore di escrementi.

bogaboga77
bogaboga77
1 giorno fa

Dal campionato?

Policano
Policano
1 giorno fa

Redazione attivatevi sull’articolo di cuore toro riguardante l’impossibilità di vendere senza avallo della banca intesa e della famigghia. Se c’è del vero è tutto da procura

Last edited 1 giorno fa by Policano
GK 72
GK 72
1 giorno fa
Reply to  Policano

Esatto.
Alla gente di questa pseudo società e pseudo squadra non frega più niente.

De Rossi: “Torino? Merita più punti di quelli che ha. Domenica vogliamo vincere”

Torino, Ismajli di nuovo in gruppo: il difensore verso la convocazione