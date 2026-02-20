Le parole dell’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, alla vigilia della sfida contro il Torino

Alla vigilia della sfida della 26a giornata contro il Torino, il tecnico del Grifone ha presentato la sfida del Ferraris in conferenza stampa.

Il tecnico dei rossoblù ha parlato del Torino presentandolo come un avversario temibile:“Sarà una partita importante contro una squadra forte che meriterebbe una classifica più alta rispetto a questo momento. Vive un po’ di alti e bassi ma quando aveva i momenti di difficoltà è sempre riuscita tirarsi fuori con prestazioni positive e vittorie come col Lecce. E’ una squadra che potrebbe avere più punti per quello che ha dimostrato e per il valore che ha me l’aspettavo più in alto in classifica ma è una squadra temibile per valore della squadra e dell’allenatore che stimo. Sarà tostissima.”

Ha poi proseguito parlando dell’ultimo scontro diretto in casa: “Sarà una partita da vincere e che noi vogliamo vincere. E’ il risultato che noi cerchiamo da sempre. Soprattutto nell’ultima dove avremo meritato. Al 90’ se siamo 0-0 non mando il portiere a saltare di testa. Gli allenatori con più esperienza dicono che le partite che non si riescono a vincere non si devono perdere. Escluse le due gare con Lazio e Napoli, il Genoa non perde una gara da diverso tempo. La classifica è cambiata molto anche perché abbiamo messo dei punticini dove meritavamo anche di vincere”.

Riguardo il cambio di marcia del Genoa da quando siede lui in panchina ha detto: “A livello umano fa piacere rivivere delle belle serate e dei bei pomeriggi al ‘Ferraris’ con i nostri tifosi e io mi godo lo spettacolo. E’ importante perché quando sono venuto qui e ho detto sì avevamo 3 punti. Non ero preoccupato perché vedevo una squadra forte e sapevo che avrei potuto contare sul pubblico. Non mi piaceva il calendario perché vedevo tanti scontri diretti fuori casa. Il calendario rimane non facilissimo ma il fattore casalingo può valere per cercare di far punti contro squadre più quotate”.

Concludendo la conferenza ha parlato dei giocatori disponibili per la sfida: “Otoa ha avuto una distorsione alla caviglia ieri durante l’allenamento. Vediamo come sarà, ma non credo ci sia per la partita di domenica. Lui potrebbe essere l’unica assenza. Gli altri hanno qualche acciacco ma niente di preoccupante. Anche Otoa non ha nulla di preoccupante ma non penso che la faccia per domenica”.