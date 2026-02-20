Il questore di Torino ha emesso quattro Daspo nei confronti di alcuni tifosi granata

La Polizia di Stato ha emesso quattro D.a.spo. nei confronti di alcuni tifosi granata. Il provvedimento, giunto dal questore di Torino, attraverso la locale divisione anticrimine, impone ai tifosi individuati il divieto di accesso agli impianti sportivi calcistici per un anno.

Come si legge dal comunicato ufficiale, in occasione dell’incontro Torino-Cremonese dello scorso 15 dicembre presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, i quattro tifosi granata “durante il secondo tempo della gara, si sono resi responsabili dell’accensione e del lancio sugli spalti e in campo di sei razzi pirotecnici, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone presenti sugli spalti e sul terreno di gioco, che avrebbero potuto riportare ustioni o lesioni provocate dall’uso dei medesimi.”