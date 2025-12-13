Sintesi e commento della partita di Serie A Torino-Cremonese: vince il Toro grazie ad un gol di Vlasic nel primo tempo

Per la sfida contro la Cremonese di Davide Nicola, Marco Baroni sorprende. A partire dal portiere: non gioca Israel ma gioca Paleari. In difesa torna Ismajli al posto di Tameze. Gineitis e non Casadei in mezzo al campo. In attacco Adams e Zapata, Simeone parte dalla panchina. Nicola invece non sorprende e schiera gli 11 titolari con l’ex Bonazzoli in attacco insieme a Vardy. Nei primi 10 minuti di gara, Torino che non sembra per niente compatto. Primo calcio d’angolo della partita per la Cremonese al minuto numero 13. Al 14′ colpo di testa di Terracciano su corner battuto da Vandeputte: blocca Paleari. Ma nonostante ciò poche emozioni nel primo quarto d’ora. Primi 20 minuti molto negativi per Gvidas Gineitis, per niente in partita. Al 20′ prima occasione da gol per il Toro. Asllani con il destro imbuca per Adams, il quale prima stoppa il destro e poi calcia con il sinistro: Audero fa una bella parata e manda in corner. Al 23′, dopo un buon recupero palla di Gineitis, Asllani ci prova da lontano con il mancino: palla alta. Torino in crescita. Gol dei granata al 27′: Nikola Vlasic. Gineitis dalla sinistra mette in mezzo con il mancino. Zapata stoppa con il mancino, poi rimpallo con Ceccherini e palla che finisce sul destro del numero 10. Al volo, il croato non sbaglia. Risponde la Cremonese al 29′: Bonazzoli con la solita rovesciata ma Paleari manda in corner. Al 36′ ammonito Barbieri per fallo su Gineitis che stava ripartendo. Negli ultimi 10 minuti non succede nulla. Nemmeno nei 2 minuti di recupero. Un primo tempo non eccellente, ma il Torino è in vantaggio.

SECONDO TEMPO

Secondo tempo che inizia con gli stessi 22. Al 6′ sostituzione nella Cremonese: entra Zerbin al posto di Bondo. Ritmi non altissimi nel primo quarto d’ora. Al 18′ due sostituzioni per parte. Nel Torino entrano Simeone e Casadei al posto di Zapata e Gineitis. Nella Cremonese entrano Sanabria e Romano Floriani Mussolini al posto di Pezzella e Barbieri. Un minuto dopo chiusura provvidenziale di Coco su palla messa in mezzo da Vardy. Al 22′ altra bella chiusura questa volta di Maripan dall’altra parte su cross di Floriani Mussolini. Al 24′ Adams ci prova con il destro da posizione defilata ma Audero para. Arrivati alla mezz’ora, è il Torino che prova a trovare il gol del raddoppio. Ultimi due cambi per la Cremo al 32′: entrano Moumbagna e Vazquez al posto di Bonazzoli e Vandeputte. Sfiora il pari la Cremonese al 35′ con Moumbagna: il suo destro ravvicinato finisce alto e non di poco. Al 37′ Adams sfiora un bel gol dopo un’azione personale sulla sinistra: il suo tiro a giro con il destro finisce fuori di poco. Al 38′ fuori Adams e dentro Ngonge. Tiro di Simeone centrale respinto da Audero al 42′, dopo che due falli clamorosi di Baschirotto non sono stati fischiati su di lui. 6 minuti di recupero. Proprio allo scadere del tempo regolamentare due cambi nel Toro, gli ultimi: dentro Ilkhan e Biraghi, fuori Asllani e Lazaro. Ammonito Payero al 93′ per fallo su Casadei. Ammonito Pedersen al 96′ per fallo su Terracciano. Finisce così: vince il Torino! Non una partita spettacolare ed emozionante, ma i granata sono stati cinici e portano a casa i fondamentali 3 punti.