Torino-Cremonese, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Le tre sconfitte consecutive, il momento difficile, l’esonero di Vagnati ed il ritorno di Petrachi. Un Toro rinnovato e in cerca di risposte accoglie la Cremonese dell’ex Davide Nicola all’Olimpico Grande Torino. La gara di oggi può realmente rappresentare uno spartiacque nella stagione granata. Il nuovo direttore sportivo ha detto di aspettarsi delle risposte da parte di allenatore e gruppo squadra. Al di là delle parole, inizia ad esserci anche una necessità di classifica. Sprofondato al quart’ultimo posto il Toro ha bisogno di punti per non ritrovarsi immischiato nelle zone calde. Segui Torino-Cremonese in diretta su Toro.it.

Torino-Cremonese: la diretta

17′ Il Torino prova a ripartire in velocità con Adams, ma lo scozzese viene fermato da Terracciano in maniera irregolare

16′ Calcio di punizione per il Torino. Bonazzoli atterra Coco con un intervento irregolare all’altezza della metà campo

15′ La Cremonese riparte in contropiede ma il Torino dopo un’incertezza difensiva riesce ad allontanare il pallone

14′ Angolo battuto in maniera precisa. Il pallone termina sulla testa di Ceccherini che tenta l’imbucata di testa. Paleari è però attento e intercetta

13′ Occasione per la Cremonese. Bonazzoli si avventa rapidamente sul cross in area e tenta la deviazione vincente di testa. La sua conclusione viene però sporcata da Coco e termina in calcio d’angolo

11′ Bell’azione del Torino. Vlasic e Pedersen scambiano rapidamente il pallone e il norvegese si invola verso la porta avversaria. Il cross viene però deviato dalla difesa avversaria, sarà rimessa per il Torino

10′ Bonazzoli supera in velocità due difensori granata e cerca un filtrante vincente per Vardy. Maripan è però attento e spazza

8′ L’arbitro fischia un fallo ai danni del Torino a seguito di un intervento irregolare di Gineitis

7′ Il Torino dopo aver recuperato palla con Vlasic perde nuovamente il possesso a seguito dell’errore di Ismajli.

6′ Il Torino continua a gestire il possesso mentre la Cremonese continua la manovra di pressing per forzare i granata all’errore

3′ La punizione è stata battuta bene ma l’arbitro ferma il gioco per segnalare un fallo dell’attacco ai danni della difesa granata

2′ La Cremonese guadagna un calcio di punizione dalla trequarti dopo un intervento irregolare di Pedersen

2′ Il Torino cerca subito di costruire il gioco con continui passaggi tra i centrali

1′ Il Torino batte il calcio d’inizio e da il via all’incontro

Nei minuti precedenti al fischio d’inizio sono partiti numerosi cori dalla Maratona contro Cairo

PRIMO TEMPO

Torino-Cremonese 0-0: il tabellino

Torino-Cremonese: il prepartita

Ore 14.45 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi: tra poco si parte!

Ore 14.35 Fase finale del riscaldamento per entrambe le formazioni

Ore 14.21 In campo adesso anche i ragazzi di Davide Nicola, accolti dagli applausi del loro settore.

Ore 14.20 Adesso in campo i giocatori granata del Torino: intanto lo Stadio Olimpico Grande Torino inizia a popolarsi di tifosi.

Ore 14.15 Entrano in campo adesso i portieri della Cremonese che sono Audero, Silvestri e Nava.

Ore 14.08 Entrano in campo i portieri del Torino Paleari, Israel e Popa. Oggi il titolare è Alberto Paleari.

Ore 13.45 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio, tra poco inizierà il riscaldamento di Torino e Cremonese

Ore 13.10 Fuori dalla Maratona è stato esposto uno striscione contro Vagnati.

Ore 13:00 Mancano esattamente due ore al calcio d’inizio di Torino-Cremonese, gara valida per la 15a giornata di Serie A. La partita tra granata e grigiorossi aprirà il sabato di Serie A. A breve in zona stadio sono attesi i pullman delle due squadre. La Maratona ha inoltre chiamato a raccolta i suoi tifosi tramite un comunicato, dandosi appuntamento proprio alle ore 13.00, per ritrovarsi e continuare le ondate di proteste contro la dirigenza.

Torino-Cremonese: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Popa, Masina, Biraghi, Dembélé, Nkounkou, Casadei, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone, Ismajli. All. Baroni.

Cremonese (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Vandeputte, Payero, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disp. Silvestri, Nava, Ceccherini, Zerbin, Floriani, Valoti, Lordkipanidze, Sanabria, Johnsen, Vazquez, Moumbagna. All. Nicola

Torino-Cremonese: dove vedere la partita in TV e in streaming

L’incontro potrà essere visto su DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Per accedere alla piattaforma in streaming sarà necessario essere in possesso di un abbonamento all’applicazione.