Ecco le formazioni ufficiali di Baroni e Nicola in vista di Torino-Cremonese: confermata la coppia d’attacco Zapata-Adams

Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Cremonese. Tutto è pronto per la sfida valida per la 15a giornata di campionato, e a pochi minuti dalla partenza, Baroni e Nicola hanno comunicato quelle che saranno le formazioni di partenza dell’incontro. Il tecnico granata contro la squadra lombarda ha deciso di tornare a puntare su Paleari, lasciando Israel in panchina. Come l’italiano, anche Gineitis e Ismajli scenderanno in campo dal 1′, mentre per la Cremonese è stata confermata la probabile formazione: la coppia d’attacco sarà composta da Vardy e Bonazzoli.

Le formazioni ufficiai

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Popa, Masina, Biraghi, Dembélé, Nkounkou, Casadei, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone, Ismajli. All. Baroni.

Cremonese (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Bondo, Vandeputte, Payero, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disp. Silvestri, Nava, Zerbin, Floriani, Valoti, Lordkipanidze, Sanabria, Johnsen, Vazquez, Moumbagna. All. Nicola

Gvidas Gineitis of Torino FC
ultimo aggiornamento: 13-12-2025

maugiord
maugiord
27 minuti fa

…Mi si spezza il cuore scriverlo ma, da granata, oggi non piangerei se vincesse la Cremonese…. Sarebbe una nemesi…. Il più Granata di tutti è lui, Nicola…. Ed è anche una persona fantastica, se lo meriterebbe…. In fondo abbiamo “salvato” TUTTI, perchè non farlo “L’UNICA VOLTA GIUSTA”????

ToroinUSA
ToroinUSA
31 minuti fa

Bene così, dai, direi bene, un italiano in formazione è rimasto.
Società di 🤡🤡🤡, vogliono attaccamento alla squadra e poi la riempiono di prestiti e di stranieri che non ne sanno nulla del torino ( di quello che era, non di questo).

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
19 minuti fa
Reply to  ToroinUSA

Si doveva partire da Buongiorno. Il resto son tutte cag…

cari53
cari53
38 minuti fa

Ancora Lazaro …….

