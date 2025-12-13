Ecco le formazioni ufficiali di Baroni e Nicola in vista di Torino-Cremonese: confermata la coppia d’attacco Zapata-Adams

Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Cremonese. Tutto è pronto per la sfida valida per la 15a giornata di campionato, e a pochi minuti dalla partenza, Baroni e Nicola hanno comunicato quelle che saranno le formazioni di partenza dell’incontro. Il tecnico granata contro la squadra lombarda ha deciso di tornare a puntare su Paleari, lasciando Israel in panchina. Come l’italiano, anche Gineitis e Ismajli scenderanno in campo dal 1′, mentre per la Cremonese è stata confermata la probabile formazione: la coppia d’attacco sarà composta da Vardy e Bonazzoli.

Le formazioni ufficiai

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Israel, Popa, Masina, Biraghi, Dembélé, Nkounkou, Casadei, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone, Ismajli. All. Baroni.

Cremonese (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Bondo, Vandeputte, Payero, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disp. Silvestri, Nava, Zerbin, Floriani, Valoti, Lordkipanidze, Sanabria, Johnsen, Vazquez, Moumbagna. All. Nicola