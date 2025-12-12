Ecco i giocatori convocati da Baroni e Nicola per il match dell’Olimpico in programma domani

Alla vigilia della gara che vedrà i granata ospitare i grigiorossi all’Olimpico, il Torino in piena crisi di risultati è alla ricerca di punti in casa che non arrivano da un mese. La Cremonese arriva però a Torino in ottima forma, avendo vinto le ultime due partite contro Lecce e Bologna. Gli ospiti non avranno a disposizione Folino (febbre), Grassi e Sarmiento (fastidio muscolare).

I convocati di Baroni

In attesa di comunicazione

I convocati di Nicola

Ecco la lista dei 22 convocati del tecnico dei grigiorossi:

Portieri: Audero, Silvestri, Nava

Difensori: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano

Centrocampisti: Pezzella, Barbieri, Zerbin, Valoti, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Bondo, Lordkipanidze

Attaccanti: Vardy, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria