La probabile formazione della Cremonese di Davide Nicola per la sfida contro il Torino di domani

Reduce dalle due convincenti vittorie contro Lecce e Bologna, la Cremonese dell’ex Davide Nicola si prepara alla trasferta dell’Olimpico Grande Torino. Al nono posto in classifica con 20 punti conquistati in 14 giornate, la Cremonese di Nicola sta disputando un campionato tranquillo senza grandi alti, ma neanche grandi bassi. Una squadra solida e che riflette appieno la grinta e la voglia del proprio allenatore. Nicola per il match contro il suo passato recupera Pezzella, assente contro il Lecce per via della febbre, ma perde Folino, Grassi e Sarmiento, oltre a Fayè e Collocolo.

Nicola: difesa confermata, ritorna Pezzella a sinistra

La Cremonese scenderà in campo con il solito equilibrato 3-5-2, con Nicola che, con ogni probabilità, schiererà 10/11 della formazione proposta contro il Lecce. Audero confermato in porta, con il solito trio formato da Baschirotto, Bianchetti e Terracciano davanti a lui. L’unico cambio rispetto alla gara contro i salentini dovrebbe essere il rientro di Pezzella, che ha smaltito la febbre e prenderà il posto di Floriani Mussolini sulla corsia sinistra.

Cremonese, l’ex Toro Sanabria insidia l’altro ex Bonazzoli

Apparte Pezzella, confermata la solita linea a cinque dei grigiorossi, completata da Barbieri, Payero, Bondo e Vandeputte. In attacco la certezza è ovviamente l’ex Leicester Jamie Vardy, ma la sopresa potrebbe riguardare il suo partner d’attacco. L’ex centravanti granata Sanabria, che ha trovato il suo primo gol in grigiorosso contro il Lecce, insidia Bonazzoli, anche lui in gol contro i salentini. L’ italiano resta comunque in vantaggio, ma il ballottaggio è aperto.

La probabile formazione della Cremonese

Ecco i probabili 11 a cui si affiderà Nicola per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione Cremonese (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Vandeputte, Payero, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disp. Silvestri, Nava, Ceccherini, Zerbin, Floriani, Valoti, Lordkipanidze, Sanabria, Johnsen, Vazquez, Moumbagna. All. Nicola

Indisponibili: Folino, Grassi, Sarmiento, Collocolo, Fayè

Squalificati: nessuno