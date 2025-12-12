La probabile formazione del Torino di Marco Baroni per la sfida contro la Cremonese di Davide Nicola, torna Simeone.

Reduce dalle tre sconfitte consecutive contro Como, Lecce e Milan, il Toro si prepara ad ospitare la Cremonese in occasione della quindicesima giornata. La partita che segna il ritorno da ex di Nicola, coincide anche con la prima di Petrachi dopo il suo ritorno in qualità di direttore sportivo granata. Baroni recupera Simeone e Ismajli, ma nessuno dei due dovrebbe partire dal primo minuto contro i grigiorossi. Indisponibili Savva e Schuurs.

Tameze verso la conferma, ballottaggio Israel-Paleari

Nuovo ballottaggio tra Israel e Paleari in porta, l’estremo difensore italiano ha smaltito il suo problema alla mano e si è allenato con i compagni. Israel resta comunque il favorito. In difesa sarà l’ultima prima della Coppa d’Africa per Coco e Masina. Tameze ha dato buoni segnali e potrebbe esserci lui nel terzetto difensivo insieme a Coco e Maripan. Ismajli, che ha avuto un problema muscolare, è tornato ad allenarsi ma non dovrebbe essere rischiato, almeno non dall’inizio. Sarà in panchina così come Masina.

Casadei verso la titolarità, rientra Simeone

Confermato Pedersen a destra, ballottaggio Lazaro–Nkounkou invece sulla corsia sinistra, con l’austriaco favorito. Casadei dovrebbe essere l’unico cambio di formazione rispetto agli 11 della sfida contro il Milan, andando a completare la mediana al fianco di Asllani e Vlasic. In attacco spazio alla coppia Zapata–Adams, con Simeone che ha recuperato e potrà essere usato come carta da utilizzare a partita in corso.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Baroni per la sfida di oggi contro la Cremonese.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Paleari, Popa, Masina, Biraghi, Dembélé, Nkounkou, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone, Ismajli. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Savva, Schuurs