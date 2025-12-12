Le parole dell’allenatore della Cremonese, Davide Nicola, alla vigilia della sfida contro il Torino

Alla vigilia della sfida tra Torino e Cremonese, in programma domani all’Olimpico Grande Torino alle ore 15:00, sono arrivate le parole del tecnico dei grigiorossi in conferenza stampa.

Il Torino arriva da tre sconfitte consecutive, si aspetta una squadra in cerca di riscatto?

“Conosco talmente bene l’ambiente di Torino e la squadra per dire che domani sarà una partita durissima. Non bisogna farsi ingannare: hanno vinto con Napoli e Roma, oltre a tenere la porta inviolata in cinque occasioni. Sono una squadra forte, con potenzialità e una struttura di gioco ben consolidata. Le tre sconfitte consecutive possono capitare a tutti, sono capitate anche a noi, ma questa è la Serie A.

La Cremonese è una delle squadre che sfrutta di più la panchina in termini di gol e assist dei subentranti. Quanto conta questo dato?

“Come dico spesso chi entra dalla panchina e riesce a determinare dovrebbe meritare l’immagine di copertina. Bisogna saper trasformare le immagini che si vedono in campo in prodotto, chi riesce a farlo è attento allo scorrere della partita e fa la differenza. In un gruppo l’omogeneità è fondamentale, così come saper mantenere viva una partita con la giusta attenzione, concentrazione e grinta. Non sempre ci si riesce, ma l’intenzione è quella”.