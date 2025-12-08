Le parole di Samuele Ricci al termine di Torino-Milan 2-3: “Mi ha fatto piacere che sia nata una grande amicizia con tutti qua”

Al termine di Torino-Milan Samuele Ricci ha parlato in conferenza stampa, di seguito le sue parole.

La conferenza stampa di Ricci

Hai fatto anche assist, la forza mentale di questo gruppo?

“Serata molto emozionante, sono tornato nello stadio dove sono cresciuto. I tifosi mi hanno sempre supportato, da quando ho messo piede qua. Mi ha fatto piacere che sia nata una grande amicizia con tutti qua. Questo mi gratifica. La cosa più importante è questa. Partita a due facce: primo tempo non perfetto. Ma poi grande reazione, abbiamo girato bene la palla”.

Cosa vi ha detto Landucci all’intervallo?

“Ci ha detto che la partita era sempre aperta e che potevamo ribaltarla. Siamo entrati compatti e con un unico obiettivo. Questo ci ha portato dei frutti”.

Rabiot che cosa vi tramette? Pulisic invece?

“Rabiot e Pulisic sono due grandissimi giocatori. Il gol di Adrien è stato inaspettato, ha cambiato la partita. Poi siamo entrati in campo con un morale differente. Giocatore molto importante per noi. Averlo in campo si sente anche quando non fa cose stratosferiche, perde pochissimi palloni. Pulisic non sapevamo ci avrebbe raggiunto, forse non ha mangiato nemmeno con noi. Se è sempre così, lo facciamo venire sempre dopo”.