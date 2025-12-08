Il capitano del Torino ha commentato così la prestazione della squadra nel corso dei 90 minuti contro il Milan

Zapata dopo aver ritrovato il gol con il Torino ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra: “C’è un po’ di rabbia. Non puoi vincere due a zero e poi perdere la partita. Noi siamo consapevoli di cosa dobbiamo migliorare, stiamo facendo fatica a risolvere questi problemi ma dobbiamo tenere duro. La squadra c’è, abbiamo messo in grande difficoltà il Milan. E’ un momento difficile ma dobbiamo portarci dietro le cose positive, il campionato è ancora lungo. E’ stata una bella emozione, non sapevo neanche come esultare. Sono contento che ho ritrovato il gol. Da quando sono rientrato in campo era qualche cosa che stavo cercando. oggi è arrivato, peccato che non è servito alla squadra per vincere la partita”.

La conferenza stampa di Zapata

L’analisi di Zapata è continuata in sala stampa.

Segnare in una partita finita poi con una sconfitta: come l’hai vissuta?

“Un sentimento agrodolce, il gol lo cercavo da tempo, da quando sono rientrato dall’infortunio. Sono contento di averlo trovato il gol ma allo stesso tempo c’è una sconfitta che ci fa male, perderla dopo aver fatto il 2-0 ci ha fatto male ma dobbiamo tenere a mente le cose positive, abbiamo affrontato una squadra che ha un valore alto. Abbiamo fatto una buona prestazione ma ora c’è da riposare e lavorare, sappiamo cosa c’è da migliorare ma continuiamo ad andare avanti”.

Come vivi la concorrenza con gli altri attaccanti?

“Si vive per il gol e quindi segnare è sempre bello, sappiamo la concorrenza che c’è, questo deve solo fare bene, è una cosa positiva. Simeone darà ancora più valore al nostro attacco”.

Da dove si riparte?

“Sappiamo che siamo in un momento difficile, venivamo da risultati positivi, ora è la terza sconfitta di fila, siamo consapevoli che è un momento difficile ma dobbiamo tenere duro, non mollare, nella difficoltà della partita a volte non siamo sul pezzo ed è una cosa che dobbiamo migliorare, saper soffrire insieme specie nei momenti difficili”.

Ci racconti l’esultanza?

“Non sapevo nemmeno come esultare, ero emozionato, spero di continuare, sappiamo che i gol per questa squadra sono importanti”.

Però il ciuccio c’era lì pronto…

“Beh io mentalmente segno in tutto le partite, ho dedicato il gol a mia figlia appena nata”.

Vista l’esperienza e vista la difficoltà, ti preoccupa questo percorso del Toro? Cosa non ha funzionato?

“Evidente, prendiamo un po’ troppi gol ed è una delle cose che dobbiamo migliorare, mentalmente, nelle difficoltà, dobbiamo tenere duro. Il Milan davanti ha un valore alto, sicuramente col mister guarderemo i video per capire come migliorare in certe situazioni, sicuramente per essere ancora più pronti”.