Il tecnico granata ha commentato così la prestazione della sua squadra al termine della sconfitta contro il Milan

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione del Torino nel corso della sfida contro il Milan: “E’ mancata un po’ di pressione sulla palla. Il Milan è una squadra forte sul palleggio e ci è mancata questa parte. L’abbiamo fatto bene nel primo tempo ma poi ci siamo abbassati nella ripresa. Loro hanno gestito meglio il pallone, che abbiamo lasciato di più. Nel primo tempo pressavamo meglio, poi tra fatica e pensiero del risultato, ci stava di abbassarsi. Da questo punto di vista la squadra deve mantenere la pressione, come fatto nel primo tempo. Bisogna lavorare, bisogna intensificare il lavoro, però la prestazione secondo me è stata buona. Nel secondo tempo ho detto di non commettere l’errore di difendere il risultato, perché è difficile contro queste squadre”.

“Sono comunque soddisfatto, tra poco ritroveremo Simeone e Ismajli. Oggi Zapata ha ritrovato il gol, Duvan è un ragazzo eccezionale, un grande professionista e ne aveva bisogno. Rientra dopo tanto tempo, ci ha messo un po’ a trovare la condizione ma sono convinto che darà un contributo importante. Ci sono delle cose positive e io sono abituato a guardare quello. Nella situazione del terzo gol eravamo in inferiorità e questo ci ha penalizzato. In questo momento ho grande fiducia nel gruppo e nella squadra, dobbiamo guardare anche la parte positiva”. Baroni ha infine parlato ai microfoni di Sky per completare l’analisi della prestazione del Torino:“Siamo coscienti di avere la peggior difesa di Serie A a numeri, ma crediamo nel lavoro e nella crescita tramite esso, per arrivare al livello massimo prestazionale, sia nei singoli che di squadra”.

La conferenza stampa

Marco Baroni ha poi continuato in conferenza stampa:

Quanto è dispiaciuto? Vi ha sorpreso l’infortunio di Tameze?

“Anche il ragazzo non era prontissimo per entrare. Poi loro sono ripartiti. Masina si stava vestendo. Ci sono situazioni che paghiamo a caro prezzo. Voglio vedere la positività della squadra: primo tempo fatto bene. Con personalità con la palla, a pressare bene. Parliamo di una sconfitta che brucia tantissimo, adesso si va a casa con il dolore ma domani mattina si lavora”.

Soddisfatto di Anjorin?

“Sì certo, anche del gol di Zapata. Sono in attesa anche di Simeone e Ismajli. Abbiamo perso giocatori in un momento importante. C’è il dolore forte della sconfitta, ma c’è la consapevolezza anche con la squadra che ne verremo fuori”.

Zapata può giocare in tandem con Simeone?

“Fondamentale Zapata, professionista oltre che grande campione. Questa squadra ha bisogno del miglior Duvan e sta arrivando”.

Sono 14 punti in 14 partite…

“Io vedo come lavora la squadra in settimana e sono tranquillo. Dobbiamo fare meglio e questo lo sappiamo. Dopo il derby abbiamo perso 5 giocatori. Oggi la prestazione è stata convincente, peccato per la sconfitta, la squadra non l’ha meritato”.

Alcuni giocatori potevano entrare prima?

“Loro in campo avevano tanta fisicità e quindi ho preferito averla anche io in campo. La squadra ha poi pressato meno nel secondo tempo. All’intervallo ho detto alla squadra di non tenere il risultato. Oggi ho fiducia ancora di più”.

Sensazioni sull’infortunio di Tameze?

“Domani mattina magari facciamo degli esami strumentali, domani mattina valuteremo meglio”.

Preoccupato per la difesa a livello numerico?

“Coco e Masina vanno via il 15. In questo momento la squadra può far fronte a queste esigenze”.