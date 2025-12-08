Il tecnico ha commentato così la prestazione del Milan: dallo svantaggio nel primo tempo, alla vittoria nella ripresa

Landucci al termine della partita tra Torino e Milan ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra rossonera: “Siamo soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo ci aspettavamo una pressione più forte del Torino, invece di allargare il gioco abbiamo giocato centralmente e abbiamo spesso subito ripartenze. La squadra ci ha messo l’anima e il cuore. Bisogna ringraziare lo staff medico e Pulisic che si è messo a disposizione anche se stava male. Non ho mai trovato un gruppo così, siamo contenti, ma dobbiamo continuare. Il secondo tempo siamo cresciuti molto, secondo me Nkunku ha fatto un ottima ripresa, mi è piaciuto molto, sono convinto che farà sempre meglio. Su Leao sapremo domani, speriamo non sia niente di grave perché è un giocatore molto importante per noi. Sono 3 punti importanti, noi dobbiamo entrare in campo con la mentalità di vincere le partite, cercando di raccogliere più punti possibili. E’ stata una partita difficile, perché qui a Torino partite facili non c’è ne sono. Abbiamo giocato bene e cercheremo di migliorare”.

La conferenza stampa

Ci racconta cosa è successo un po’ dietro le quinte?

“Abbiamo cambiato qualcosa tatticamente, abbiamo alzato il livello della squadra e l’abbiamo ribaltata. Nel primo abbiamo sbagliato certi palloni, dovevamo velocizzare i passaggi. Questa squadra ha uno spirito importante e ha dimostrato di crederci fino alla fine”.

“Volevamo vincere e ci siamo riusciti, abbiamo vinto con difficoltà ma quando vinci con difficoltà è anche più bello. Ora pensiamo al Sassuolo, non bisogna sottovalutare nessuno. Tutti sono a disposizione, guardate Pulisic che ieri aveva 39 di febbre, anche quello che ha fatto lo staff medico è stato importante”.

Avete avuto tanti gruppi vincenti: vede il semino di questo gruppo vincente?

“Abbiamo sempre avuto buoni gruppi, si vince con i giocatori forti”.