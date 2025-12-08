Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata si fanno rimontare di due gol e perdono così la terza partita di fila

ISRAEL 4.5: malissimo sul gol di Rabiot, che calcia sì forte, ma da lontano e non particolarmente angolato. Al 3′ della ripresa para il colpo di tacco di Nkunku. Al 10′ fa due grandi parate: la prima sul colpo di testa di Nkunku e poi su Ricci. Difficile fare qualcosa sul primo gol di Pulisic. Sul secondo invece la sfiora solo. Pesa per il giudizio finale il primo gol subito.

TAMEZE 6: recupera palla senza fare fallo su Nkunku, in occasione del secondo gol granata. Un buon primo tempo, fatto di attenzione e sostanza. Poi si fa male ed esce nella ripresa. (st 33′ MASINA 6: entra e difende il possibile).

MARIPAN 5.5: il cileno guida la difesa del Torino. Nel primo tempo coordina il reparto senza particolari problemi. Nel secondo cala così come l’intero reparto. Non ha particolari colpe sui gol subiti.

COCO 5.5: con l’infortunio di Leao, il Milan gioca con Loftus-Cheek dalla sua parte dopo solo mezz’ora. Questo lo favorisce e tiene bene botta. Ma chiude troppo piano sull’assist di Ricci in occasione del secondo gol di Pulisic. Anche lui cala nel corso della partita.

PEDERSEN 6: nella prima frazione di gara si propone e spinge sulla corsia di destra. Anche nel secondo è molto propositivo, anche se manca la brillantezza finale. (st 39′ NKOUNKOU: sv).

ANJORIN 6: prima da titolare per il centrocampista classe 2001. Uomo su uomo nel primo tempo, è ordinato e puntuale. Nel complesso, una buona prova. (st 14′ CASADEI 6: fa sentire il fisico anche se non incide).

ASLLANI 5: l’albanese parte bene e gestisce molti palloni in mezzo al campo nel primo tempo. Si perde però poi Pulisic sul gol del 2-3. Può fare di più ma non è un buon momento per lui.

VLASIC 6.5: la sua partita non poteva iniziare meglio con il gol arrivato su rigore dopo 10 minuti. 2 su 2 in stagione per lui. Al 17′ assist per il gol di Zapata del 2-0. Poi continua a fare la sua partita nonostante la sconfitta.

LAZARO 5: l’esterno granata parte a sinistra dal primo minuto, non è un treno ma è attento in fase di ripiegamento. Cala nel secondo tempo in maniera vistosa. (st 39′ NGONGE: sv).

ADAMS 6: il numero 19 parte subito forte e dopo nemmeno 10 minuti, disturbando Tomori in area, si procura un calcio di rigore. Per il resto della gara si muove molto e si vede che è in forma, anche se non crea ulteriori pericoli. (st 39′ ABOUKHLAL: sv).

ZAPATA 7: il capitano granata parte titolare e dopo 17 minuti, servito da Vlasic, spacca la porta e il Toro raddoppia. Il colombiano torna così al gol in Serie A dopo l’infortunio. Per il resto non molla mai e si prende il peso dell’attacco sulle spalle. Una delle poche luci.

All. BARONI 4.5: il suo Torino parte bene e fa due gol nei primi 20 minuti. Ma poi nel corso della partita, con un Milan praticamente senza attaccanti, si sgretola come la sua squadra e subisce 3 gol. Inspiegabile, difficile da commentare, la scelta di non far entrare subito Masina e di prendere così il gol del 2-3 in 10. Ha ripetuto più volte che ci vuole attenzione ai dettagli, e poi… Comunque questa squadra non va e ci sono troppi punti di domanda. Non solo dal punto di vista fisico e tecnico, ma soprattutto caratteriale. Terza sconfitta di fila.