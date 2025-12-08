Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Milan: apre Vlasic su rigore, poi ecco Duvan, prima che Rabiot rimetta in pista i rossoneri

La novità del Torino è la presenza dal 1’ di Anjorin: per l’inglese è la prima da titolare in questa stagione. Davanti come da indiscrezioni ci sono Zapata e Adams, già in campo insieme a Lecce ma a gara in corso. L’episodio che sblocca la partita è quello dell’8’: Tomori colpisce nettamente il pallone col braccio e l’arbitro non ha dubbi, decidendo di assegnare il rigore. In campo stavolta c’è Vlasic ed è lui ad andare sul dischetto: il numero dieci, di nuovo lì nella stessa porta in cui aveva realizzato col Como, porta avanti i granata. Buon momento della squadra di Baroni che poco dopo si porta sul 2-0: ed è un gol importantissimo perché porta la firma di Zapata, di nuovo in gol a distanza di oltre 400 giorni. Il Milan subisce il colpo e per qualche minuto resta in balia dei granata poi però a riaprirla è Rabiot, che dalla lunga distanza trova una rete che sorprende (forse troppo) Israel. Al 32’ il primo cambio del Milan: fuori Leao, a causa di un problema fisico, dentro l’ex Ricci. Cambia un po’ l’inerzia della partita perché il Toro chiude il primo tempo in maniera decisamente meno arrembante, mentre è il Milan a provare a fare la partita e ad affacciarsi dalle parti di Israel, pur senza sorprendere troppo i granata. Brividi al 45′ quando ancora Rabiot non trova la porta per pochissimo. Dopo 4 minuti di recupero si va al riposo sul 2-1 per il Torino.

SECONDO TEMPO

Dopo 3 minuti Loftus-Cheek sfonda sulla destra superando Coco e mette in mezzo: Nkunku calcia con il tacco ma Israel para bloccando. All’8′ ammonito Lazaro per fallo su Saelemaekers. Al 10′ doppio miracolo di Israel: prima su Nkunku di testa e poi su Ricci. Al 14′ la prima sostituzione nel Torino: entra Casadei al posto di Anjorin. Milan che gioca, ma il Torino appena può riparte in velocità. Al 21′ secondo cambio per il Milan: entra Pulisic al posto di Bartesaghi. Al 22′, dopo nemmeno un minuto, stoppa in area con il destro e insacca con il sinistro un assist perfetto di Saelemaekers. Al 32′ problema fisico per Tameze che lascia spazio a Masina. Inspiegabilmente Masina non entra subito in campo, ma entra al 33′. E così Pulisic in area, tutto solo su assist di Ricci, con il mancino segna il 2-3. Toro che ha preso il gol in 10 uomini. Al 39′ fuori Adams, dentro Aboukhlal. Fuori Pedersen, dentro Nkounkou. Fuori Lazaro, dentro Ngonge. Al 42′ ultimo cambio per il Milan: entra Estupinan al posto di Saelemaekers. 5 minuti di recupero. Non succede più nulla e rimonta che brucia per il Torino.